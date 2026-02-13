Haberler

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Çanakkale'de iftar noktalarını belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale'de ramazan ayında iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirecek. 'Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada' temasıyla düzenlenen organizasyonla binlerce kişiye hizmet verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca Balıkesir ve Çanakkale'de kuracağı sofralarla vatandaşları iftarda buluşturacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye genelindeki 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla yürüteceği organizasyonun hazırlıklarını tamamladı.

Köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenen noktalarda iftarda binlerce kişiye hizmet verilecek.

Organizasyon kapsamında Balıkesir'de Karesi Kültür Merkezi ve Yıldırım Beyazid İmareti, Çanakkale'de ???????ise Anadolu Hamidiye Tabyası ile Gelibolu Mevlevihanesi iftar noktaları olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti