Vakıflar Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Çanakkale'de iftar noktalarını belirledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca Balıkesir ve Çanakkale'de kuracağı sofralarla vatandaşları iftarda buluşturacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye genelindeki 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla yürüteceği organizasyonun hazırlıklarını tamamladı.

Köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenen noktalarda iftarda binlerce kişiye hizmet verilecek.

Organizasyon kapsamında Balıkesir'de Karesi Kültür Merkezi ve Yıldırım Beyazid İmareti, Çanakkale'de ???????ise Anadolu Hamidiye Tabyası ile Gelibolu Mevlevihanesi iftar noktaları olarak belirlendi.