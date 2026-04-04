En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
Temmuz zammı için ilk veriler memur ve emeklilerde henüz enflasyon farkı oluşmadığını gösterirken, beklentilere göre maaş artışının yüzde 7 ile yüzde 10,86 aralığında şekillenmesi öngörülüyor.

  • Memurlar Temmuz ayında toplu sözleşme kapsamında %7 zam alacak.
  • Sadece %7'lik zam dikkate alındığında en düşük memur maaşı 61.890 TL'den 66.183 TL'ye yükselecek.
  • Enflasyonun %3 seviyesine ulaşması halinde toplam zam oranı %7,17'ye çıkacak ve en düşük memur maaşı 66.327 TL olacak.

Memur ve memur emeklileri, yıl başında yapılan yüzde 18,6’lık zam ve 1000 TL seyyanen artışın ardından şimdi Temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte zam oranlarına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıkmaya başladı.

ENFLASYON FARKI ŞU AN İÇİN YOK

Toplu sözleşme kapsamında memurlar Temmuz ayında yüzde 7 zam alacak. Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması halinde oluşacak fark da maaşlara eklenecek. Mart ayında açıklanan yüzde 1,94’lük enflasyon verisine göre şu an için memur ve memur emeklileri adına bir enflasyon farkı oluşmadı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 0,87’nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda fark oluşmaya başlayacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA İLK SENARYO

Sadece yüzde 7’lik zam dikkate alındığında en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 66 bin 183 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 29 bin 692 TL seviyesinde olacak.

EKONOMİSTLERİN SENARYOSU: ZAM SINIRI NEREYE KADAR?

Ekonomistlerin beklentilerine göre mart enflasyonu ortalama yüzde 2,40 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse üç aylık enflasyon yüzde 10,54 olacak ve enflasyon farkı oluşmayacak. Enflasyonun yüzde 3 seviyesine ulaşması halinde ise yüzde 0,16’lık bir enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 7,17’ye çıkacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 66 bin 327 TL’ye, memur emeklisi maaşı ise 29 bin 778 TL’ye yükselecek.

5 AYLIK VERİLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası’nın beklentilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 14,32 seviyesine ulaşabilir. Bu durumda yüzde 2,99’luk enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 10,2’ye çıkacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 15 seviyesinde gerçekleşirse, yüzde 3,6’lık enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 10,86’ya yükselecek. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 68 bin 203 TL’ye kadar çıkarken, memur emeklisi maaşı da 30 bin 788 TL seviyesine ulaşabilecek.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Kral:

biz de yedik

gökhan yıldırım:

acilen memur maaşları yarı yarıya indirilmeli ve özel sektör gibi 11 saat çalışmaya dönmeli.

Burak Yalçın:

4B Sözleşmeli Personelim Maaşım :57. 838.43TL nasıl 61.000 oluyor anlamıyorum aynı ülkede yaşamıyormuyuz?

Realist:

Nisan ayında başladınız memur maaşını konuşmaya... Memura temmuzda verilecek olan zam değil, maaşın enflasyon karşısında erimesidir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

