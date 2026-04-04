En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

Memur ve memur emeklileri, yıl başında yapılan yüzde 18,6’lık zam ve 1000 TL seyyanen artışın ardından şimdi Temmuz ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte zam oranlarına ilişkin ilk hesaplamalar da ortaya çıkmaya başladı.

ENFLASYON FARKI ŞU AN İÇİN YOK

Toplu sözleşme kapsamında memurlar Temmuz ayında yüzde 7 zam alacak. Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması halinde oluşacak fark da maaşlara eklenecek. Mart ayında açıklanan yüzde 1,94’lük enflasyon verisine göre şu an için memur ve memur emeklileri adına bir enflasyon farkı oluşmadı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 0,87’nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda fark oluşmaya başlayacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA İLK SENARYO

Sadece yüzde 7’lik zam dikkate alındığında en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 66 bin 183 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 29 bin 692 TL seviyesinde olacak.

EKONOMİSTLERİN SENARYOSU: ZAM SINIRI NEREYE KADAR?

Ekonomistlerin beklentilerine göre mart enflasyonu ortalama yüzde 2,40 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse üç aylık enflasyon yüzde 10,54 olacak ve enflasyon farkı oluşmayacak. Enflasyonun yüzde 3 seviyesine ulaşması halinde ise yüzde 0,16’lık bir enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 7,17’ye çıkacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 66 bin 327 TL’ye, memur emeklisi maaşı ise 29 bin 778 TL’ye yükselecek.

5 AYLIK VERİLER DAHA YÜKSEK ZAM İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası’nın beklentilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 14,32 seviyesine ulaşabilir. Bu durumda yüzde 2,99’luk enflasyon farkı oluşacak ve toplam zam oranı yüzde 10,2’ye çıkacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 15 seviyesinde gerçekleşirse, yüzde 3,6’lık enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 10,86’ya yükselecek. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 68 bin 203 TL’ye kadar çıkarken, memur emeklisi maaşı da 30 bin 788 TL seviyesine ulaşabilecek.