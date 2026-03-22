Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu; ağır vasıtalara kısıtlama

Güncelleme:
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle ağır vasıtaların geçişleri saat 01.00'e kadar durduruldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, bayram yoğunluğu için 94 ekip ve 455 personelle önlem aldı.

RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ- İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle ağır vasıtaların İstanbul'a geçişleri saat 01.00'e kadar durduruldu.

Ramazan Bayrama tatilini, Trakya'da, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara da saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendirildi. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine saat 01.00'den itibaren izin verilecek.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 94 ekip ve 455 personel ile kara yollarında önlem aldı. Ekipler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
