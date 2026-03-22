Bayram tatili dönüşünde Bolu'da ulaşım yavaşladı
Ramazan Bayramı'nın son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dönüş yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bolu geçişinde gün boyu normal seyreden trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk İstanbul istikametinde yaşanırken, Ankara yönünde normal seyretti. Yolda ulaşım yavaşlarken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı