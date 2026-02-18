Bakan Tekin: Ramazan ayında okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ramazan ayında okullarımızda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında okullarımızda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek. Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren; birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştireceğiz. Gönüllülük esasına dayalı olarak planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan; sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas alıyoruz. Değerli öğrencilerimize etkinliklerde başarılar; onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı