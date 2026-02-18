Haberler

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünden Trakya Üniversitesi kampüsüne 500 kişilik iftar çadırı

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi kampüsünde 500 kişilik iftar çadırı kurdu. İlk iftar yarın yapılacak ve gün boyunca sıcak yemek dağıtılacak. Ayrıca Aşiyan Düğün Salonu'nda da iftar programları düzenlenecek.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Trakya Üniversitesi kampüs alanına 500 kişinin yararlanabileceği iftar çadırı kurdu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaların refakatçilerinin faydalanması amacıyla konuşlandırılan çadırda hazırlıklar tamamlandı.

İlk iftar ikramının yarın yapılacağı hastane karşısındaki çadırda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü ayrıca kentte Aşiyan Düğün Salonu'nda da iftar programı düzenlenmesi için hazırlık yaptı. Burada da ramazan boyunca vatandaşlara iftar verilecek.

