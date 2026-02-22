Haberler

Suriye'nin Rakka ilinde düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka ilinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri asker iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Suriye'nin Rakka ilinde düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Rakka'nın kuzeyindeki El-Vasıta köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıda biri asker diğeri sivil olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu, Suriye güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda