Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Radyoloji teknisyenlerinden Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama

RADYOLOJİ çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

RADYOLOJİ çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve izinlerinin düzenlenmesi talebiyle Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanları şua izinlerine dönük düzenlemeye itirazı dile getirmek ve radyoloji çalışanlarının yaşadığı sorunları paylaşmak için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.  Basın açıklaması saat 13.00'te başladı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, çalışanların kanser riskinin arttığına dikkat çekerek basın açıklaması yaptı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, "ŞUA izinlerinin kaldırılması veya kullandırılmaması bizlerin daha uzun süre radyasyonla çalışması demek. Bizlerin kanser olması demek. Bizler kanser olmak istemiyoruz. Bizler görevimizi yaparken şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Pandemi gibi önlenebilir hastalıklardan ölmek istemiyoruz. Radyasyondan dolayı kanser de olmak istemiyoruz. Sağlık emekçilerine ve temsilcilerine kulak verilmelidir. Ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmeli talepleri karşılanmalıdır. Şiddetten arınmış güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı istiyoruz." dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title