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Bulgaristan Başbakanı Radev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taktik nükleer saldırı ihtimaline dikkati çekti

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın coğrafi olarak genişlemesinden endişe duyduğunu belirterek taktik nükleer saldırı olasılığına dikkat çekti.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların coğrafi olarak genişlemesinden endişe duyduğunu belirterek, "Taktik nükleer saldırıya tanıklık edebiliriz." dedi.

Radev, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın daha tehlikeli bir aşamaya sürüklenebileceği uyarısı yaptı.

"Taktik nükleer saldırıya tanıklık edebiliriz." diyen Radev, savaşın net bir kazanını görmediğini söyledi.

Radev, "Benim için en endişe verici olan, savaşın coğrafi kapsamının genişlemesi." diye konuştu.

Bulgaristan'ın nükleer felaketlere ilişkin geçmiş deneyimine de değinen Radev, 1986'daki Çernobil kazasının birçok Avrupa ülkesi için yalnızca bir haber olduğunu, ancak Bulgaristan halkı için binlerce kişinin sağlığını etkileyen gerçek bir olay olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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