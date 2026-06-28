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DMM: 'Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin ceza keseceği' iddiası gerçek dışı

DMM: 'Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin ceza keseceği' iddiası gerçek dışı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özel şirketlere devredileceği ve özel şirketlerin ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ' Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ' Trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 114'üncü maddesi ile trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisi yalnızca kamu görevlilerine (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli ile belirli konularda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmış personeline) aittir. Trafikte kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) veya Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi teknolojiler yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılardır. Bu sistemlerin verileri, trafik polisi veya jandarması tarafından cezai işleme dönüştürülür. Özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın, kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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