Racasthan'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki yoğun yağışlar nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Sel felaketi ulaşımı aksattı ve birçok köy ana kasabalardan koparak yardıma muhtaç hale geldi.

YENİ DELHİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinin çeşitli bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saat içinde en az 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiden haber alınamıyor.

Yetkililer pazartesi yaptığı açıklamada 5 gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağışların sele yol açarak, evleri ve yolları sular altında bıraktığını söyledi. Onlarca köylün ana kasabalarla bağlantısını kesilirken, ulaşım hizmetleri de ciddi şekilde aksadı.

Yerel yönetimin tedarik hatlarını güvence altına almak ve afetten etkilenen binlerce kişiye yardım sağlamak üzere yoğun şekilde çalıştığını belirtildi.

An itibarıyla yüzlerce kişi güvenli şekilde tahliye edilmiş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle girdi, bir daha çıkamadı! Kan donduran anlar kamerada

Böyle girdi, bir daha çıkamadı! Kan donduran anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.