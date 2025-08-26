Racasthan'da Şiddetli Yağışlar 11 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

YENİ DELHİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinin çeşitli bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saat içinde en az 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiden haber alınamıyor.

Yetkililer pazartesi yaptığı açıklamada 5 gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağışların sele yol açarak, evleri ve yolları sular altında bıraktığını söyledi. Onlarca köylün ana kasabalarla bağlantısını kesilirken, ulaşım hizmetleri de ciddi şekilde aksadı.

Yerel yönetimin tedarik hatlarını güvence altına almak ve afetten etkilenen binlerce kişiye yardım sağlamak üzere yoğun şekilde çalıştığını belirtildi.

An itibarıyla yüzlerce kişi güvenli şekilde tahliye edilmiş durumda.