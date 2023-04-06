Qingming Festivali'nde Antik Bir Çin Tablosundaki Sahneler Canlandırıldı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Dongyang kentinde bulunan Hengdian Dünya Stüdyoları, bu yıl Qingming Festivali kapsamında Song Hanedanlığı (960-1279) dönemindeki halk kültürünü sergilemek üzere sürükleyici ve interaktif bir gösteri başlattı.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Dongyang kentinde bulunan Hengdian Dünya Stüdyoları, bu yıl Qingming Festivali kapsamında Song Hanedanlığı (960-1279) dönemindeki halk kültürünü sergilemek üzere sürükleyici ve interaktif bir gösteri başlattı.
Ünlü bir antik Çin tablosunun canlandırıldığı "Qingming Festivali Sırasında Nehir Boyunca" adındaki projeye, antik kostümler giymiş 300'den fazla oyuncu katıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinhua'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel