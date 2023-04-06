Qingming Festivali'nde Antik Bir Çin Tablosundaki Sahneler Canlandırıldı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Dongyang kentinde bulunan Hengdian Dünya Stüdyoları, bu yıl Qingming Festivali kapsamında Song Hanedanlığı (960-1279) dönemindeki halk kültürünü sergilemek üzere sürükleyici ve interaktif bir gösteri başlattı.