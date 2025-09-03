Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye 'hazır' olduğunu açıkladı. Putin, "Zelenski, Moskova'ya gelsin görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var" dedi. Öte yandan Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını da bir kez daha yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin sona ermesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"ZELENSKİ MOSKOVA'YA GELSİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulanan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, "Hazırlıklar iyi yapılmış olursa ben de Zelenski ile görüşmeye hazırım. Tünelin ucunda ışık var." dedi. Ancak Putin, görüşme için Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi şartını da koştu.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Her ülkenin kendi garantörünü seçmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Putin "Bu, Ukrayna için de Rusya için de geçerli" vurgusu yaparak, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduklarını bir kez daha hatırlattı.

ÇİN ZİYARETİ

Öte yandan, Çin ziyaretinin 'pozitif ve faydalı' geçtiğini söyleyen Putin, yıllardır üzerinde konuşulan 'Sibirya 2 boru hattı' üzerine anlaşmaya varmak için çalıştıklarını söyledi. Enerjiye duyulan talebin Çin de dahil olmak üzere küresel olarak arttığına dikkat çeken Putin, "Çin'le anlaşmaya varmak karşılıklı olarak faydalı olacaktır" diye ekledi.

