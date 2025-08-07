Putin ve Trump'ın Temsilcisi Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edildi.

MOSKOVA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Putin"in çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerin geleceğine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Uşakov, "Ele alınan konulara gelince öncelikle Ukrayna krizi masadaydı. İkinci olarak da ABD ile Rusya arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin olasılıklar değerlendirildi" dedi. Uşakov, görüşmenin "son derece faydalı ve yapıcı" geçtiğini kaydetti.

Uşakov, ABD Başkanı Trump'ın bilgilendirilmesinin ardından görüşmenin ayrıntılarının paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Witkoff, daha önce 11 Nisan'da St. Petersburg'ta, 25 Nisan'da ise Moskova'da Putin'le görüşmelerde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
