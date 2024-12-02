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Putin ve Pezeşkiyan, Suriye'deki Durumu Görüştü

Putin ve Pezeşkiyan, Suriye'deki Durumu Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. İki lider, Suriye'deki çözüm süreci için işbirliği ve Astana formatının önemini vurguladı.

(MOSKOVA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Suriye'deki son durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, görüşmede "Astana formatı çerçevesinde gösterilen çabaların ve Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili işbirliğinin" önemini vurgulandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Suriye'de tırmanan gerilime ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Suriye'nin yasal hükümeti makamlarının anayasal düzeni ve ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlama çabalarına koşulsuz destek ifade edildi ve Türkiye'nin katılımıyla Astana formatı çerçevesinde gösterilen çabaların koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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