Putin ve Papa 14. Leo, Ukrayna Krizini Görüştü

Putin ve Papa 14. Leo, Ukrayna Krizini Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü için siyasi diplomasi vurgusu yaptı ve insani sorunların çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Ukrayna krizini telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Papa 14. Leo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Putin, bu krizin siyasi diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu, bunun için de krize yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Putin, Papa'ya Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında pazartesi günü yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi vererek, Ukraynalı çocukların yakınlarıyla bir araya getirilmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Vladimir Putin, Papa'ya Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğundan ve Vatikan'ın insani sorunların çözümünde yer almasından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, "Kiev yönetiminin, Rus topraklarındaki sivil altyapı unsurlarına yönelik saldırılar düzenleyerek, durumu gerginleştirmeye çalıştığı ve bunun terör eylemi olduğu" vurgulandı.

Ukrayna'daki Ortodoks kilisesiyle ilgili durumun da istişare edildiği görüşmede, "Kiev yönetiminin Ukrayna Ortodoks kilisesini yok etme yönündeki yaklaşımıyla ilgili olarak Vatikan'ın Ukrayna'da din özgürlüğünü daha aktif şekilde destekleyeceği" umudu paylaşıldı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı

Rusya ile Vatikan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin ile Papa 14. Leo, "Vefat eden Papa Franciscus'un ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu ve bağların, daha adaletli dünya düzeninin inşa edilmesi amacıyla birleştirici manevi ve ahlaki değerler temelinde geliştirilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi konusunda" mutabık kaldı.

Görüşmede, ???????dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle de Orta Doğu'da, kültür ve insani alanda, Hristiyanlar için kutsal yerlerin korunması konusunda işbirliğinin derinleştirilmesine ilgi gösterildi.

Putin, Papa 14. Leo'ya Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in başarı dileklerini iletirken, Papa, iki kilise arasında diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Başkan Putin, Papa 14. Leo'yu Papa seçilmesinden dolayı tekrar tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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