Putin ve Kim Jong Un'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

MOSKOVA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlinden yapılan açıklamaya göre Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı toplantı hakkında Kim Jong Un'a bilgi verdi.

Açıklamaya göre iki taraf da ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını yineledi.