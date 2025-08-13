Putin ve Kim Jong Un'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile telefon görüşmesi yaparak ABD Başkanı Trump ile gerçekleştireceği toplantı hakkında bilgi verdi. İki lider, ikili ilişkilerini daha da geliştirme kararlılığını vurguladı.

MOSKOVA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlinden yapılan açıklamaya göre Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı toplantı hakkında Kim Jong Un'a bilgi verdi.

Açıklamaya göre iki taraf da ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını yineledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
