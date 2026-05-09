Rusya Devlet Başkanı Putin, Slovakya Başbakanı Fico ile görüştü Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Moskova'da görüştü.

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Moskova'ya gelen Fico ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Fico'nun Moskova'ya gelişinde bazı zorluklar yaşandığını anımsatarak Fico'ya gelişinden dolayı minnettar olduğunu vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı olayları ve Kızıl Ordu'nun Avrupa'yı Nazizm'den kurtarmadaki rolüne ilişkin pozisyonundan dolayı kendisine saygı duyduğunu belirten Putin, Slovakya yönetimine ve halkına, Slovak topraklarında Nazilerle savaşırken hayatını kaybeden eski Sovyet askerlerinin anıtlarına ve mezarlarına gösterdikleri özen için teşekkür etti.

Rusya-Slovakya ilişkilerinin uzun yıllar boyunca yüksek düzeyde siyasi diyalog ve istikrarlı işbirliği ile karakterize edildiğini kaydeden Putin, Ukrayna'daki durum nedeniyle bu ilişkilerin karmaşıklaşmasını anladıklarını belirtti.

Hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO tarafından kendilerine çatışmacı bir çizgi dayatıldığına dikkati çeken Putin, "Hükümetiniz egemen bir dış politika izlemeye ve Rusya'ya karşı pragmatik bir yol çizmeye çalışmaktadır. Önceki Slovak yetkililerinin çabalarıyla fiilen dondurulmuş olan ikili işbirliğinin kademeli olarak yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ticaret hacminin düştüğünü ve bunun farkında olduklarını aktaran Putin, "Bugünkü ziyaretin, ticaret hacmimizi yeniden kazanmak ve daha da geliştirmek için neler yapılabileceğini anlamamıza yardımcı olacak." diye konuştu.

Slovakya'nın Rusya ile enerji de dahil olmak üzere belirli alanlarda çalışmak istediğinin farkında olduklarını söyleyen Putin, "Slovakya'nın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, tıpkı karşılıklı ilgi alanlarımızdaki diğer alanlarda da işbirliğine hazır olduğumuz gibi." dedi.

Fico: "Karşılıklı yarar sağlayan dostane ilişkileri destekliyorum"

Slovakya Başbakanı Fico ise bu önemli gün ve tarihi kutlamalar sırasında Rusya'da olmaktan büyük onur duyduğunu vurguladı.

Rusya ile Slovakya arasındaki ciddi konuları ele almak istediğini kaydeden Fico, "Aramızda yeniden bir 'Demir Perde'nin oluştuğunu görüyorum ve karşılıklı yarar sağlayan, dostane ilişkileri destekliyorum. Hem Slovakya'nın hem de Rusya'nın yakın gelecekte standart ilişkileri yeniden tesis etmeyi amaçlayan çeşitli adımlar atabilecek." dedi.

Rusya'dan, TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz ve Drujba boru hattı üzerinden petrol aldıklarını hatırlatan Fico, ekonomik işbirliği alanında da adımlar attıklarını ifade etti.