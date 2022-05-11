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"Putin Uzun Bir Savaşa Hazırlanıyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Senato'daki bir oturumda konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırlandığına ve Rusya'nın Donbas'ta olası bir zaferinin savaşı sona erdirmeyeceğine inandıklarını söyledi.

Senato'daki bir oturumda konuşan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırlandığına ve Rusya'nın Donbas'ta olası bir zaferinin savaşı sona erdirmeyeceğine inandıklarını söyledi

DailyMotion.com / Güncel

ABD Ulusal İstihbarat, Ukrayna, Senato, Donbas, Güncel, Haberler

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