Putin: Ukrayna Sınırına Yakın Güvenlik Bölgesi Oluşturuyoruz

MOSKOVA, 22 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında aşamalı şekilde bir güvenlik bölgesi oluşturulduğunu söyledi.

Putin salı günü belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Bahsettiğimiz güvenlik bölgesi sınır bölgesinde kademeli olarak oluşturuluyor. Sınırdaki bölgelerimize yönelik tehditleri ortadan kaldırıncaya kadar bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, halkın kendi topraklarında yaşamayı sürdürebilmesi için etkilenen sınır bölgelerinde gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

