Putin, Karadeniz'deki saldırılar nedeniyle Ukrayna limanlarına saldırıları genişleteceklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki tanker saldırılarını korsanlık olarak değerlendirerek, Rusya'nın karşılık verme planlarını açıkladı. Putin, Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırıların genişletileceğini belirtti.

Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, "Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir." diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna yönetimi ve "arkasında duranların" söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "En radikal yöntem, Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur." dedi.

