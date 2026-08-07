Putin, Altyapı Koruma Önlemlerini Görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkedeki altyapı tesislerinin korunmasına yönelik önlemleri ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkedeki altyapı tesislerinin korunmasına yönelik önlemleri ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, ülkedeki altyapı tesislerinin terör saldırılarına karşı korunmasına yönelik ek önlemlerin alınması konusu istişare edildi.
Toplantıya katılan Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, konuyla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA