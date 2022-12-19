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Putin yasayı imzaladı! Rusların yabancılar için "Taşıyıcı annelik" yapması yasaklandı

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Putin yasayı imzaladı! Rusların yabancılar için 'Taşıyıcı annelik' yapması yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "Taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

SADECE BELİRLİ KİŞİLER YAPACAK

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek. Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

YASA 8 ARALIK'TA KABUL EDİLMİŞTİ

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "Taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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