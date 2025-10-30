Putin, Poseidon İnsansız Su Altı Aracını Başarıyla Test Ettiklerini Açıkladı

MOSKOVA, 30 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjiyle çalışan Poseidon insansız su altı aracını başarıyla test ettiklerini söyledi.

Putin, çarşamba günü Moskova'daki bir askeri hastaneyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İtici motorlarını kullanarak Poseidon'u suya ilk kez bir denizaltından salıverme konusunda başarılı olduk. Aynı zamanda nükleer tahrik sistemini de etkinleştirmeyi başardık ve aracı belirli bir süre boyunca bu sistemle çalıştırdık" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da düzenlediği basın toplantısında, Poseidon'un tamamen yeni teknolojileri temsil ettiğini belirterek, bunun Rusya'nın güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adım olduğunu söyledi.

Bu teknolojilerin barışçıl amaçlarla ülke ekonomisine uygulanabileceğini belirten Peskov, söz konusu testlerin, tüm uluslararası kural ve ikili anlaşmalara uygun olarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.