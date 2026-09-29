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Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Kararnameyle asker sayısı 15 bin 500 artarken, toplam personelin 1 milyon 550 bin 500'ü asker olarak belirlendi.

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500'ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130'a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.

Kaynak: AA
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