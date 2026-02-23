Haberler

Putin: Nükleer Üçlü Kapasitemizin Geliştirilmesi, Mutlak Önceliğimiz Olmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçlü yapısının geliştirilmesinin ülke için mutlak bir öncelik olduğunu ve güvenliğin sağlanmasında stratejik caydırıcılığın önemini vurguladı.

MOSKOVA, 23 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kara, deniz ve hava unsurlarının tamamını kapsayan nükleer üçlü yapısının geliştirilmesinin, Rusya için "mutlak öncelik" olmaya devam ettiğini söyledi.

Putin pazartesi günü video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Rusya'nın güvenliğinin garantisi olan nükleer üçlünün, stratejik caydırıcılığın ve dünyadaki güç dengesinin etkili şekilde korunmasını sağladığını belirtti.

Silahlı kuvvetlerin potansiyelini artıracaklarını ve en karmaşık koşullarda savaşa hazırlık, hareket kabiliyeti ve operasyon yeteneklerini geliştireceklerini vurgulayan Putin, silahlı kuvvetlerin güvenilir ellere teslim edildiğini garantiye almak için gelişmiş silah ve teçhizatlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını da hızlandıracaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua



