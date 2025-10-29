Haberler

Putin, Nükleer Denizaltı 'Poseidon' Testlerini Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip 'Poseidon' insansız denizaltı aracının test edildiğini ve mevcut en ileri sistemlerden bile üstün olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni Burevestnik füzesinin de önemli avantajları olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip "Poseidon" insansız denizaltı aracını test ettiklerini belirterek, "Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil." dedi.

Putin, Moskova'da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, Rusya'nın yeni silahlarına ilişkin konuştu.

Kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin tartışılmaz avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Putin, füzenin güç açısından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzese de ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkati çekti.

Putin, "En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor." ifadesini kullandı.

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarını çözmede ve Ay programında kullanılacağını belirtti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını vurgulayan Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomide önemli bir atılımın habercisi olduğunu ifade etti.

"Poseidon, gelişmiş kıtalararası füze Sarmat'tan daha üstün"

Dün, "Poseidon" isimli nükleer fırlatma sistemine sahip insansız denizaltı aracının denemesini yaptıklarını duyuran Putin, "Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı." diye konuştu.

Putin, Poseidon'un gücünün Rusya'nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat'tan bile üstün olduğunu kaydetti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını belirten Putin, bu silahın Rusya'da da tam olarak göreve başlamadığını ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

Putin, "Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat'ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.