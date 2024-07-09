Putin, Modi'ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilere katkısından ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Aziz Andreas Nişanı takdim etti.

Kremlin'de düzenlenen törene, başkent Moskova'da bulunan Modi'nin yanı sıra iki ülke heyetleri katıldı.

Putin, tören sonunda Modi'ye Aziz Andreas Nişanı verdi.

Rusya'nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.