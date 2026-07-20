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Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi ziyarette bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile bir araya geldi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Kuzey Kore'nin özel askeri operasyona desteğinden övgüyle söz ettiğini bildirdi.

MOSKOVA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazar günü yaptığı açıklamada, "Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle söz etti" dedi. Peskov, Putin'in özel askeri operasyona destekleri için Kuzey Kore yönetimine ve halkına minnettarlığını bir kez daha dile getirdiğini söyledi.

Peskov, "Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a en içten selamlarını iletti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı da bu içten dilekleri için kendisine teşekkür etti ve Kim Jong-un'un Rusya ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ilerletilmesine yönelik kararlılığını kısa süre önce yeniden teyit ettiğini aktardı" dedi.

Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da katıldı.

Kaynak: Xinhua
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