Putin: Küresel Güney'in Yükselişiyle Batı Ülkeleri Liderlik Konumunu Kaybetti

MOSKOVA, 29 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin liderlik konumlarını yitirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri gibi yeni büyüme merkezlerinin Batı ülkelerinin yerini aldığını söyledi.

Salı günü Moskova'da düzenlenen Açık Diyalog Uluslararası Forumu'nda video bağlantısı yoluyla konuşma yapan Putin, daha karmaşık ve çok kutuplu bir uluslararası kalkınma mimarisinin şekillenmekte olduğunu belirtti.

Putin, ulusal egemenliğin önemini gerçekten anlayıp takdir eden ülkelerin uluslararası ilişkilerde giderek daha öne çıkan bir rol oynadığını ifade etti.

Putin ayrıca, mevcut küresel zorluklar karşısında tüm ülkelerin koordineli tepki ve ortak çaba sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Putin, küresel kalkınma modelinin ancak eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması ve tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alması halinde istikrarlı ve adil olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua