Putin: Küresel Güney'in Yükselişiyle Batı Ülkeleri Liderlik Konumunu Kaybetti

MOSKOVA, 29 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin liderlik konumlarını yitirdiğini ve Küresel Güney ülkeleri gibi yeni büyüme merkezlerinin Batı ülkelerinin yerini aldığını söyledi.

Salı günü Moskova'da düzenlenen Açık Diyalog Uluslararası Forumu'nda video bağlantısı yoluyla konuşma yapan Putin, daha karmaşık ve çok kutuplu bir uluslararası kalkınma mimarisinin şekillenmekte olduğunu belirtti.

Putin, ulusal egemenliğin önemini gerçekten anlayıp takdir eden ülkelerin uluslararası ilişkilerde giderek daha öne çıkan bir rol oynadığını ifade etti.

Putin ayrıca, mevcut küresel zorluklar karşısında tüm ülkelerin koordineli tepki ve ortak çaba sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Putin, küresel kalkınma modelinin ancak eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanması ve tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alması halinde istikrarlı ve adil olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı