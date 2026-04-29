Putin, Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso ile ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Nguesso, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya ve Kongo'nun hükümet yetkililerinin de yer aldığı görüşmede, ikili ilişkiler istişare edildi.

Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Nguesso'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yaptığını ve bunun memnun edici olduğunu dile getirdi.

Rusya ile Kongo arasındaki ilişkilerin çeşitli yönlerde geliştiğini belirten Putin, Rus şirketlerinin Kongo pazarında çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Başkan Putin, Kongo ile ekonomi alanında ortak eylem planı imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso da Rusya ile ilişkileri güçlendirme ve ortak projeler uygulama niyetinde olduklarını belirterek, "Ülkelerimizin barış içinde olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
