Putin: "Kiev yönetimi ve destekçileri açıkça terör yöntemlerine başvuruyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin ve destekçilerinin açıkça "terör yöntemlerine" başvurduğunu söyleyerek "Bunun nedeni karşı tarafın, askerlerimizin ilerleyişini cephede durduramaması ve her gün toprak kaybetmesi." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rus yetkilileriyle eylülde yapılacak milletvekili seçimleri esnasında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili toplantı yaptı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko'nun yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi başkanları ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Putin, terörle mücadele sisteminin iyileştirilmesine ve Rus vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Putin, ülkesinde terör tehditlerinin arttığını belirterek, "Uluslararası terör örgütleri, radikal ve aşırılıkçı gruplar yıkıcı faaliyetlerini sürdürüyor. Bununla birlikte, Kiev yönetimi ve destekçileri açıkça terör yöntemlerine başvuruyor. Bunun nedeni karşı tarafın, askerlerimizin ilerleyişini cephede durduramaması ve her gün toprak kaybetmesi. Bundan dolayı hem askerlere hem de sivillere yönelik terör eylemlerine başvuruluyor." dedi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki sivil altyapılara yönelik sık sık saldırıların düzenlendiğini ifade eden Putin, son olarak Krasnodar bölgesinde bulunan Tuapse kentindeki enerji unsurlarının saldırılara maruz kaldığını anımsatarak, "Bu saldırılar, potansiyel olarak ciddi çevresel sonuçlara yol açabilir." ifadesini kullandı.

Eylülde Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için milletvekili seçimlerin düzenleneceğini söyleyen Putin, seçim sürecinde güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu, özellikle Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgeleri için geçerli. Bu bölgeler sakinleri, ilk kez federal düzeydeki milletvekili seçimlerine katılacak. Donbas ve Novorossiya'nın, Rusya'nın parçası olma hakkını inkar edenler, bu seçimleri engellemeye çalışacak. Onlar, Ukrayna'da savaş durumu gerekçesiyle seçim düzenlemiyor ancak bize köstek olmaya çalışacak."

Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus askerlerin seçime katılması için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini belirten Putin, sınırdaki bölgelerde de bu konuda gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Putin, Rus Kolluk Kuvvetleri ve özel servis çalışanlarına, sabotaj ve terör girişimlerini sert şekilde engelleme talimatı verdi.