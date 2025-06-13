Putin, İran ve İsrail Liderleriyle Görüştü: Gerginlik Arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemde bulunması sonucu durumun tehlikeli bir şekilde gerginleştiği belirtildi.

Bu bağlamda Putin'in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Devlet Başkanı, İsrail saldırıları sonucu siviller dahil olmak üzere çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi. Putin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini kınadığını vurguladı. ?Rus tarafı, İran nükleer programıyla ilgili durumun barış yoluyla çözümüne yönelik girişimleri destekledi, karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmaların sağlanmasına yönelik belirli inisiyatifler ortaya koydu."

Açıklamada, Rusya'nın İran ve İsrail arasındaki gerginlik seviyesinin düşürülmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.

Putin-Netanyahu telefon görüşmesi

Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, müzakere sürecine dönülmesi, İran nükleer programıyla ilgili tüm konuların ancak siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesinin önemini vurgulayarak, gerginliğin daha da artmasını önlemek için arabuluculuk desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Rus tarafının tüm bölge için feci sonuçlara yol açabilecek durumun çözülmesi amacıyla hem İran hem de İsrail yönetimleriyle yakın temasları sürdüreceği" kaydedildi.

??İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.