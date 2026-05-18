Çin: Putin'in Çin'e Düzenleyeceği Ziyaret İlişkilerin Daha da İlerlemesini Sağlayacaktır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19-20 Mayıs’ta Çin’e yapacağı resmi ziyarette, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ikili ilişkiler, işbirliği ve uluslararası meseleleri ele alacağını açıkladı. Bu ziyaret, Putin’in Çin’e 25. ziyareti olacak.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Xi'nin daveti üzerine Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin, Çin'e yapacağı 25. ziyaret olacağını belirtti.

Guo, "İki taraf, bu ziyareti Çin-Rusya ilişkilerinin bir üst seviyeye çıkarılmasını desteklemeyi teşvik etmeye devam etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirecektir. İlişkilerin bu şekilde geliştirilmesi, dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
