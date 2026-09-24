Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle kamu güvenliğine yönelik tehditleri değerlendirdi

Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle kamu güvenliğine yönelik tehditleri değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kamu güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele ele alınırken İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev konuya ilişkin bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile kamu güvenliğine yönelik tehditleri ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in yanı sıra Savunma Bakanı Andrey Belousov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyelerinin yer aldığı toplantıda kamu güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele konusu görüşüldü.
Toplantıda Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, konuyla ilgili bilgi verdi.