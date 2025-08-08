Putin Güvenlik Konseyi'ni Topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel güvenlik gündemiyle Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bölgesel politikalar ve güvenliğin sağlanması konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
