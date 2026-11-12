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Putin, Güvenlik Konseyi'nde Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna konusunda BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelerin sonuçlarını ele aldı. Toplantıda Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Putin'e rapor sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sonuçlarını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları ele alındı.

Müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, toplantıda Putin'e rapor sundu.

Kaynak: AA
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