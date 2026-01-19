Haberler

Kremlin: "Putin, ABD'den Gazze Barış Konseyi'ne Katılım Daveti Aldı"

Güncelleme:
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından oluşturulması planlanan Gazze Barış Konseyi'ne katılması için davet edildiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, teklifin detaylarının incelendiğini belirtti.

(ANKARA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD tarafından oluşturulması planlanan Gazze Barış Konseyi'ne katılmak üzere davet edildiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Moskova'nın teklifin tüm detaylarını incelemekte olduğunu" bildirdi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Barış Konseyi'ne katılma daveti aldığını açıkladı. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'e yönelik davetin diplomatik kanallar aracılığıyla iletildiğini belirtti. Peskov, "Başkan Putin'e bu Barış Konseyi'ne katılması yönünde bir teklif geldiği doğrudur. Şu anda önerinin tüm ayrıntılarını çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü ayrıca, "sürecin netleştirilmesi amacıyla ABD tarafıyla temasa geçmeyi umduklarını" ekledi.

Söz konusu konseyin, İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te imzalanan barış planının ikinci aşamasında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bölgedeki çatışmayı sonlandıran bu anlaşma; Mısır, Katar ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin arabuluculuğunda sağlanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
