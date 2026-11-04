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Putin, Gana Cumhurbaşkanı Mahama'ya Rusya-Ukrayna'da katılım yasağı güvencesi verdi

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Gana Dışişleri Bakanlığı, Putin'in Ganalıların Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmayacağı güvencesini Mahama'ya verdiğini bildirdi. Putin'in yasağın usulsüz alım ve gönüllü katılımı kapsayacağını belirttiği, 2022'den bu yana 272 Ganalının askere alındığı ve 62'sinin öldüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ganalıların Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmasına artık izin verilmeyeceği konusunda Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'ya güvence verdiği bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 28-29 Ekim 2026'da Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında, Mahama'nın konuyu Putin'in gündemine taşıdığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın, Ganalıların artık Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmasına müsaade edilmeyeceği güvencesi verdiği belirtilen açıklamada, Putin'in yasağın hem usulsüz yollarla gerçekleştirilen asker alımlarını hem de kişilerin kendi istekleriyle savaşa katılmasını kapsayacağını vurguladığı aktarıldı.

Gana hükümeti, daha önce vatandaşlarının söz konusu savaşa katılmaları için çeşitli vaatlerle kandırıldığını açıklamış ve Moskova yönetimine bu uygulamanın önlenmesi için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulunmuştu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 272 Ganalının 2022'den bu yana Rusya saflarında savaşmak üzere askere alındığının değerlendirildiğini bildirmişti.

Ablakwa, bunlardan 62'sinin hayatını kaybettiğini, 15'inin ise kayıp olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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