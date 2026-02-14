Haberler

Putin, Pezeşkiyan'ı İran devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a mesaj göndererek, ülkesinin İran'ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a mesaj göndererek, ülkesinin İran'ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a devrimin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk ilişkilerine dayalı olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine dair temennisini belirterek, İran Cumhurbaşkanı'na sağlık ve başarılar, tüm İranlılara ise mutluluk ve refah diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı