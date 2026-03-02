Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefonda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Bahreyn Kralı Al Halife ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırganlığının istişare edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve İsrail'in saldırganlığı sonucu İran etrafında oluşan ve tüm bölgeyi öngörülemeyen sonuçlarla tam ölçekli bir savaşa sürükleyen durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki taraf da durumun tamamen kontrolden çıkmasını önlemek, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı. Yaşanan olaylar, Rusya'nın dostane ilişkiler sürdürdüğü birçok Arap devletinin güvenliğini tehdit ediyor."

Açıklamada, Putin'in bölgedeki durumun iyileştirilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.