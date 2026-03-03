Haberler

Putin: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları, Barışçıl Nükleer Çözüm Çabalarını Engelliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırıların, İran'ın nükleer programına dair barışçıl çözüm çabalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

MOSKOVA, 3 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin barışçıl çözümüne yönelik çabaları baltaladığını söyledi.

Putin pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler üyesi olan egemen bir devlete yönelik "herhangi bir tahrik olmaksızın silahlı saldırıda bulunmanın" uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal anlamına geldiğini söyledi.

Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Ortadoğu'daki durumu ele alan iki lider, bir an önce ateşkes yapılması ve siyasi ve diplomatik sürece geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı

Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi
Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Tarihi anlar! Trump bu görüntüleri izlerse ortalık fena karışır

Tarihi anlar! Trump bu görüntüyü izlerse ortalık fena karışır
Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

"Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı