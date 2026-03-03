Putin: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları, Barışçıl Nükleer Çözüm Çabalarını Engelliyor

MOSKOVA, 3 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin barışçıl çözümüne yönelik çabaları baltaladığını söyledi.

Putin pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler üyesi olan egemen bir devlete yönelik "herhangi bir tahrik olmaksızın silahlı saldırıda bulunmanın" uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal anlamına geldiğini söyledi.

Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Ortadoğu'daki durumu ele alan iki lider, bir an önce ateşkes yapılması ve siyasi ve diplomatik sürece geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua