Pursaklar'da "4. Kitap Günleri" sona erdi

Pursaklar'da '4. Kitap Günleri' sona erdi
Güncelleme:
Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Pursaklar Kitap Günleri başarıyla sona erdi. Etkinlikte kültür ve edebiyat dünyası bir araya gelirken, çeşitli organizasyonlar ile katılımcılara keyifli anlar sunuldu.

Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Pursaklar Kitap Günleri" sona erdi.

İlçede kültür ve edebiyat dünyasını bir araya getiren etkinlikte, söyleşilerden imza günlerine, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kitap Günleri'nin bir kültür seferberliği niteliği taşıdığını kaydetti.

