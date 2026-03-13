Haberler

Ankara'dan kısa kısa
Güncelleme:
Pursaklar Belediyesi, ilçede daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla 24 saat süren temizlik çalışmaları yürütüyor. Belediye başkanı Ertuğrul Çetin, temizlik ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pursaklar Belediyesince ilçede daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmaları 24 saat sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda gece gündüz temizlik çalışması yürütüyor. Ekipler, ilçenin farklı noktalarında süpürme ve atık toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gece vardiyasında görev yapan temizlik personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günlük ortalama 150 ton çöp toplandığını belirten Çetin, nüfus artışıyla ortaya çıkan atık miktarının da arttığına dikkati çekti.

Vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşayabilmesi için çalışan personele teşekkür eden Çetin, gece vardiyasında görev yapan ekiplere de kolaylık diledi.

Çalışmalar kapsamında mahallelerde düzenli çöp toplama hizmeti verilirken, merkez ve kırsal mahallelerde süpürme, hafriyat, moloz ve evsel atık toplama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirildi.

Gölbaşı'nda iftar programı düzenlendi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ile birim müdürleri katıldı.

Odabaşı, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "İlçe protokolümüzle aynı sofrada buluşmak büyük mutluluk verdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
500

