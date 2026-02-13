Haberler

Pursaklar 4. Kitap Günleri'nde ücretsiz çorba ikramı

Pursaklar 4. Kitap Günleri'nde ücretsiz çorba ikramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Günleri, Türkiye genelinden yayınevlerini ve yazarları okurlarla buluştururken, etkinlik alanında mobil mutfak aracıyla vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Günleri'nde mobil mutfak aracıyla ücretsiz çorba ikramı da yapılıyor.

Pursaklar 4. Kitap Günleri, Türkiye genelinden yayınevlerini ve yazarları okurlarla buluşturuyor.

Etkinlik alanında yer alan mobil mutfak aracı sayesinde de soğuk kış günlerinde vatandaşlara ücretsiz çorba ikram edilerek, sıcak bir mola gerçekleştiriliyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kültürel etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, "Pursaklar'da kültürel faaliyetleri sadece kitapla sınırlı görmüyoruz. 4. Kitap Günleri, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, çocuklarımızın yazarlarla tanıştığı, gençlerimizin ufkunu geliştirdiği çok kıymetli bir organizasyondur. Soğuk havada etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza küçük bir ikramda bulunmak istedik. Amacımız hem kültürle buluşturmak hem de gönüllere dokunmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste