Pursaklar'da yetim çocuklara bayramlık desteği

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Tebessüm Çarşısı, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yetim çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlayan Tebessüm Çarşısı, bayram öncesinde yetim çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardımla dayanışma örneği sergiledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetim çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yetim evlatlarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tebessüm Çarşımız aracılığıyla çocuklarımızın bayrama mutlu ve umutlu girmesini amaçlıyoruz. Pursaklar'da sosyal belediyeciliği sadece bir hizmet değil, gönül işi olarak görüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Özellikle çocuklarımızın yüzünün gülmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri ise Tebessüm Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve yetim çocuklara yönelik yardımların yıl boyunca süreceğini, dayanışma kültürünü güçlendiren projelerin artırılarak devam edeceğini bildirdi.