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Pursaklar Belediyesi, Gazzeli çocukları ağırladı

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Pursaklar Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanarak tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocukları Endemik Vadi'de ağırladı. Çocuklar, etkinlikler ve özel yemeklerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Pursaklar Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanarak tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocukları Endemik Vadi'de ağırladı.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 aydır Ankara'da tedavi gören çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programda 3 aşçı tarafından Gazzeli çocuklara kültürlerine uygun yemekler hazırlandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de çocuklara hediyeler verdi.

Çetin, "Misafirlerimiz büyük bir yıkımın içinden kurtularak, ülkemize sığındılar. Biz de yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak, kendilerini mutlu etmek adına kardeşlerimizi ağırladık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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