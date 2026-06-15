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Tunceli'de ayağı kırılan yaralı sedyeyle taşınıp ambulansa ulaştırıldı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda düşerek ayağını kıran 57 yaşındaki Ahmet A., AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin zorlu arazi koşullarındaki çalışmasıyla sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan kişi, ekipler tarafından sedyeyle taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Karagöz köyü bölgesindeki bir yaylaya giden 57 yaşındaki Ahmet A, arazide yürürken düşüp ayağını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında ilerleyen ekipler, bir süre sonra Ahmet A'nın bulunduğu noktaya ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet A, daha sonra sedye yardımıyla taşınarak köye getirildi.

Ahmet A, burada bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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