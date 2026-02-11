Haberler

Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu'ndan İş Sağlığı Uyarısı: "Ptt'de Kargo Taşımacılığında Ağırlık ve Boyut Sınırları Sahada Yok Sayılıyor"

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, PTT'de kargo taşımacılığındaki ağırlık ve boyut sınırlarının uygulanmadığını, bunun iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

(ANKARA) - HÜR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Ptt'de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırlarının sahada uygulanmadığını belirterek, ağır ve hacimli yüklerin tek bir dağıtıcı personele taşıtıldığını savundu. Kuruoğlu, bu durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Kuruoğlu, yazılı basın açıklamasında, Ptt'de kargo taşımacılığına ilişkin ağırlık ve boyut sınırlarının mevzuatta yer aldığını ancak uygulamada yok sayıldığını öne sürdü. Özellikle PTT AVM üzerinden gönderilen ağır ve hacimli ürünlerin hiçbir önlem alınmadan tek bir dağıtıcı personele zorla taşıtıldığını belirtti.

Mevzuatta belirtilen 30 kilogram sınırının ihlal edildiğini kaydeden Kuruoğlu, "Beyaz eşya gibi taşınması ekipman ve birden fazla personel gerektiren yükler, kata kadar taşıtılarak PTT emekçileri sakatlanma riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu uygulama açık bir iş sağlığı ve güvenliği suçudur" ifadelerini kullandı.

"Kamu hizmeti adı altında yürütülen bu anlayış, emeği değersizleştiren, çalışan sağlığını yok sayan bir düzendir" diyen Kuruoğlu, teslimat baskısı ve ticari hesapların insan hayatının önüne geçirildiğini savundu."

"PTT emekçileri yük hamalı değildir" ifadesini kullanan Kuruoğlu, ağır ve hacimli kargolar için ayrı bir teslimat sistemi kurulması, uygun ekipman ve yeterli personel görevlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mevzuatın sahada uygulanması çağrısında bulunan Kuruoğlu, aksi halde yaşanacak her sağlık kaybı ve iş kazasının sorumluluğunun görevini yapmayan idareciler ve siyasi irade üzerinde olacağını kaydetti."

