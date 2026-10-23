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PTT, Adana'da 186. kuruluş yıl dönümünde 186. müşterisine hediye verdi

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Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çukurova Merkez Müdürlüğünden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi. PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçeği sıra fişinde 186. sırayı alan müşteriye takdim etti.

Adana'da PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 186. müşteriye hediye verildi.

PTT Çukurova Merkez Müdürlüğüne giden Hüseyin Bolat'ın, işlemler için sıra fişi alan 186. müşteri olduğu belirlendi.

PTT 5. Bölge Müdürü Ali Seyyit Sevin, Bolat'a günün anısına hazırlanan pul albümü ile çiçek hediye etti.

PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür eden Bolat, kendisini şanslı hissettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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